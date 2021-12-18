Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

В субботу, 18 декабря, в Москве ожидается облачная погода, местами пройдет слабый снег. Об этом рассказал портал «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице составит от 1 до 3 градусов мороза, в области столбики термометров покажут от 1 до 6 градусов мороза. Ожидается гололедица и образование сосулек на крышах зданий. Ветер прогнозируется северо-западный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 80 процентов. Геомагнитный фон будет спокойным с отдельными периодами неустойчивости.

Синоптики подчеркнули, что в предстоящие выходные ожидается комфортная погода без резких перепадов. Дневная и ночная температура составит от 1 до трех 3 мороза. Ожидается небольшой рост атмосферного давления. Содержание кислорода прогнозируется в пределах климатической нормы.

Текущая погода не повлияет на самочувствие большей части метеозависимых людей. Однако горожанам с заболеваниями дыхательной системы, с тяжелым течением бронхиальной астмы, пневмонии, недавно перенесшим острые заболевания органов дыхания порекомендовали беречь себя из-за сочетания высокой влажности и порывистого ветра.

При этом Гидрометцентр сообщил о продлении желтого уровня погодной опасности в Москве и области. Предупреждение о гололедице действует до 6:00 понедельника, 20 декабря.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о метели и понижении атмосферного давления.