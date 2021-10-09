Синоптики рассказали о теплой погоде в Москве

Жителям Москвы пообещали теплую погоду с переменной облачностью. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Гидрометцентр России.

В субботу, 9 октября, воздух прогреется до 11-13 градусов. Осадков не ожидается. Аналогичную погоду прогнозируют в области, там температура может подняться до 14 градусов тепла.

Ночью возможно похолодание до минус одного градуса в столице и до минус четырех в Подмосковье. Порывы ветра не будут превышать семи метров в секунду, погода останется сухой. Атмосферное давление составит около 764 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичам рассказали о продолжении солнечной погоды. Синоптики отметили, что через некоторое время тепло сменится небольшими дождями.