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Синоптики рассказали о теплой погоде в Москве
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Жителям Москвы пообещали теплую погоду с переменной облачностью. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Гидрометцентр России.
В субботу, 9 октября, воздух прогреется до 11-13 градусов. Осадков не ожидается. Аналогичную погоду прогнозируют в области, там температура может подняться до 14 градусов тепла.
Ночью возможно похолодание до минус одного градуса в столице и до минус четырех в Подмосковье. Порывы ветра не будут превышать семи метров в секунду, погода останется сухой. Атмосферное давление составит около 764 миллиметров ртутного столба.
Ранее москвичам рассказали о продолжении солнечной погоды. Синоптики отметили, что через некоторое время тепло сменится небольшими дождями.