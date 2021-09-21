Синоптики вновь спрогнозировали бабье лето в Москве

Синоптики спрогнозировали приход бабьего лета в Москву на следующей неделе. Об этом пишет портал «Метеовести».

Специалисты отметили, что во вторник, 21 сентября, в столице наступил пик похолодания. Температура воздуха составила 7 градусов выше нуля, что соответствует показателям октября.

Синоптики вновь пообещали россиянам приход бабьего лета после дождей и холода. С четверга, 23 сентября, в столице должно наступить потепление. Согласно прогнозу, воздух прогреется до 10-13 градусов. В начале следующей недели потепление может усилиться.

Ранее главный специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что бабье лето может наступить в Москве после 17 или 18 сентября, однако оно продлится недолго. «Я пока не вижу прогноза на хорошее бабье лето, которое бывало, когда и сентябрь, и даже октябрь были теплыми», — заключил синоптик.

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