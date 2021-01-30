Скандально известную «Яму» в Москве обнесли еще одним забором

Амфитеатр на Хохловской площади в Москве — скандально известную «Яму» — обнесли еще одним забором. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва • Новости».

На опубликованном фото видно, что рядом с забором из закаленного стекла и металла появились металлические ограждения, обычно используемые полицией.

О причинах установки дополнительного забора не сообщается.

О решении московских властей застеклить «Яму» стало известно в сентябре 2020-го. Изначально ее просто хотели обнести металлическим забором, однако, по мнению главного столичного архитектора Сергея Кузнецова, такое решение не украсило бы город, из-за чего пришлось искать альтернативные варианты.

«Яма» на Хохловской площади была открыла около четырех лет назад. Пространство является археологическим парком-амфитеатром. Место стало популярным среди молодежи, которая проводит там вечера. В «Яме» неоднократно возникали конфликты между отдыхающими и местными жителями.

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