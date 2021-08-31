Скандальных победителей «Евровидения» заметили в ушанках на улицах Москвы

Музыканты прилетели в столицу в понедельник, 30 августа. В аэропорту их встречала толпа поклонников, некоторые смогли сделать фотографии с артистами. После этого участники группы отправились на прогулку по Москве, где купили себе разноцветные ушанки и матрешки. Весь оставшийся день итальянцы позировали для фото в розовых, зеленых, синих и серых традиционных российских меховых головных уборах.

О том, что победители мирового песенного конкурса приедут в Москву, стало известно в пятницу, 27 августа. Уточнялось, что гости фан-встречи смогут увидеть музыкантов вживую, пообщаться с ними, сфотографироваться и задать интересующие вопросы.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!