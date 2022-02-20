Москвичи поспорили из-за скопления курьеров в столичном ТЦ

Москвичи в группе Facebook «Район Аэропорт / Петровский парк и окрестности» поспорили из-за скопления курьеров в одном из столичных ТЦ.

Одна из участниц группы рассказала, что на втором этаже фудкорта торгового центра она заметила не менее 40 доставщиков еды. По ее словам, это было связано с тем, что у курьеров было мало работы и новых заказов им приходилось ждать больше часа. «С одной стороны людей жалко, они отдыхают и греются, с другой — пропал для района уютный ресторанный дворик», — добавила жительница Москвы.

Одна из участниц сообщества ее поддержали автора поста, написав, что курьеры в большом количестве находятся не только на зале быстрого питания, но и входа в торговый центр. При этом москвичка подчеркнула, что создавать комфортные условия труда для работников службы доставки должны именно работодатели.

Другие, напротив, отметили, что доставщики им никаких не мешают. «Хотите доставкой пользоваться — не воротите нос от курьеров!» — заявили пользователи.

Ранее снимок курьера на велосипеде, остановившегося для того, чтобы сфотографировать памятник артисту Юрию Никулину в Москве, разозлил россиян.