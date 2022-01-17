Скульптура русалочки в центре Москвы разозлила россиян

В Facebook-группе «Москва моя» опубликовали фотографию скульптуры русалочки, украшающей фонтан в Александровском саду в центре Москвы. Фигура разозлила россиян своим внешним видом.

Многие пользователи сети отметили, что до сих пор не понимали, кого именно изображает скульптура. Другие же указали на объемы русалки, пояснив, что она выглядит очень толстой и «заикрившейся». «А я думала, что это какашки на сиденье сортира! Упс!», «Я думала, это абстракция, наваленная кучей. А нет — хвост и все остальное», «Никогда не присматривалась к ней. Теперь хоть знаю, что это такое», «Это "Глина" ранняя», — прокомментировали юзеры.

Ранее россияне предложили переставить арт-объект «Большая глина №4» в другое место в Москве. Пользователи поделились своими впечатлениями от инсталляции, а также высказали идею, что объект можно перенести на Крымскую набережную.