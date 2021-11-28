Следователь украл у задержанного деньги и попытался взять на него кредит

Столичный следователь воспользовался телефоном задержанного, переведя его средства на свой счет, сообщает Telegram-канал SHOT. Этих денег ему оказалось мало, в связи с чем он попытался взять на него еще и кредит.

44-летнего москвича посадили в СИЗО за наркотики. Замначальника следственного отдела ОМВД России по Рязанскому району Москвы забрал у него телефон и перевел себе 17 тысяч рублей. После этого полицейский предпринял попытку взять кредит в 250 тысяч рублей на имя потерпевшего. Однако, он написал на на сотрудника правоохранительных органов заявление, которое передал в службу собственной безопасности. Капитана уволили со службы, Следственный комитет начал проверку.

Ранее стало известно, что сотрудников правоохранительных органов задержали по подозрению в краже денежных средств с карты умершего от сердечного приступа россиянина. 55-летний житель Москвы тяжело болел и проживал в квартире один. У мужчины была ишемическая болезнь сердца. Ему стало плохо, и он вызвал «скорую помощь», однако медики не смогли спасти пациента. Позднее сын покойного хотел найти банковскую карту отца, однако ее нигде не было. Тогда он просмотрел на мобильном телефоне отца выписку с карты, которая показала, что со счета был произведен денежный перевод в размере 14 тысяч рублей на незнакомый номер.