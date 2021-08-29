Следственный комитет заявил о проверке сведений о «халяльном поселке»

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю подмосковного ведомства проверить сведения, озвученные в СМИ о мусульманском «халяльном поселке», а также выяснить все обстоятельства и подготовить доклад о ситуации. Заявление об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

На портале сообщается, что в некоторых СМИ высказывают опасения по поводу строительства религиозного анклава в Московской области. Одно из изданий предположило, что «халяльный поселок» в действительности создан для религиозной секты. Уточняется, что жителям соседний поселений высказываются угрозы.

Ранее появилась информация, что жители мусульманского поселка на Новой Риге навязывают правила ислама обитателям соседней деревни Нечесово. Об этом стало известно со слов местной жительницы. Собеседница сказала, что мусульмане сделали деревенским женщинам замечание по поводу их одежды и заявили о недопустимости хождения в сарафанах.

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