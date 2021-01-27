Слесарь пошутил о бомбе в аэропорту Шереметьево и был задержан

Слесарь проходил досмотр на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Шереметьево и сообщил инспектору, что имеет при себе взрывное устройство. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Осматривающий мужчину сотрудник нажал тревожную кнопку, и к месту прибыли специалисты аэропорта. Они досмотрели слесаря и его ручную кладь, но бомбы не обнаружили.

Выяснилось, что проходивший осмотр решил так пошутить. Его задержали, делом занимается линейное управление МВД в Шереметьево.

Известно также, что слесарь является штатным сотрудником аэропорта.

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