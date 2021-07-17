Смертельное ДТП с шестью автомобилями произошло на Кутузовском проспекте

На Кутузовском проспекте в Москве произошло смертельное ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, шесть автомобилей столкнулись в районе дома 76. Как сообщает Telegram-канал «112», виновником аварии стал 51-летний водитель каршеринга. Он не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

По предварительным данным, мужчина мог уснуть за рулем. От полученных травм он скончался на месте. На месте ДТП работают оперативные службы.

11 июля массовое ДТП с десятью автомобилями произошло на Каширском шоссе. В результате пострадали два человека, они получили легкие травмы.

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