Снегурочка пожаловалась на необычные предпочтения заказчиков

Актриса и аниматор со стажем Евгения Парфенова в беседе с «Мослентой» назвала причины отказа от работы в Новый год.

Жителям подмосковной Ивантеевки девушка известна по роли Снегурочки, которую она много лет подряд исполняла на городских мероприятиях. Также вместе с актером в образе Деда Мороза россиянка принимала частные заказы. Однако с наступлением пандемии коронавируса многое изменилось.

«К детям я всегда очень хорошо относилась, мне нравилось с ними играть, их веселить. Поэтому когда меня позвали в команду аниматоров нашего города, я с радостью приняла предложение. За долгие годы сотрудничества мы успели провести много утренников, дней рождений и других мероприятий. Но, конечно, самыми прибыльными всегда были дни перед Новым годом — в этот период мы нередко получали заказы на целые спектакли», — рассказала актриса.

Актриса отметила, что в ее команде никогда не было завышенных цен. Иногда заказчиков невысокий прайс даже отталкивал, они задавали много уточняющих вопросов. «В начале пути мы были студентами, работали в свое удовольствие, и для нас это были хорошие деньги. Конечно, сейчас запросы у всех стали выше», — объяснила Парфенова.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса были введены строгие ограничения на проведение массовых мероприятий. Актриса подчеркнула, что они с коллегами даже не стали делать рекламу своих услуг. «У нас был всего один заказ. Старые клиенты очень попросили прийти к их детям. Они хотели, чтобы в семейном празднике приняли участие те же Дед Мороз и Снегурочка, что и в прошлом году», — поделилась актриса.

Собеседница «Мосленты» отметила, что в этом году серьезных ограничений нет, но она была вынуждена отказаться от работы Снегурочкой. «Публика сейчас сильно избалована и требует каких-то особых, нестандартных программ. При этом платить хорошие деньги многие не готовы. Много людей ведь потеряло работу, у кого-то доход сократился до минимума», — пояснила она. Девушка добавила, что костюмы при этом нуждаются в постоянном и весьма дорогостоящем уходе, поэтому актеры уходят в минус. Им проще не брать заказы, чем вкладывать свои деньги.

Заказов со стороны городских организаций также нет. «Есть компании, нанимающие актеров. Они предоставляют свои костюмы и клиентскую базу. Актеры ездят по адресам, но получают за это копейки — по 500 рублей за вызов. Основная прибыль идет организатору. Я очень люблю свой образ Снегурочки, но к настолько обесцененному труду не готова», — завершила актриса свой рассказ.

Ранее москвичка предложила родителям услуги Снегурочки за рулем.