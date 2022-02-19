Вандалы разрушили снежные скульптуры сказочных персонажей в Подмосковье

Снежные скульптуры сказочных персонажей, которые ежегодно создает жительница подмосковного Одинцова, разрушили неизвестные вандалы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По информации источника, работы художницы обычно радуют местных жителей долгое время, но в этот раз от снежных русалки и лебедя остались лишь разваленные кучи.

Женщина сообщила, что очень расстроилась, узнав о случившемся. Она призналась, что создавать безвозмездно такие скульптуры становится все труднее. «Что-то очень много стало людей с черной душой, способных только на дурные поступки», «Раньше были более воспитанные и родители за детьми следили», «Молодец женщина, скольким детям дарит доброту», — прокомментировали юзеры.

Ранее в городе Старая Купавна вандалы отбили у мемориала советскому солдату голову.