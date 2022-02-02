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Вандалы отбили голову памятнику советскому солдату в Подмосковье

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Вандалы отбили голову памятнику советскому солдату в Подмосковье
Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

В городе Старая Купавна вандалы отбили у мемориала советскому солдату голову, передает РЕН ТВ.

Как уточнил источник, неизвестные надругались над памятником солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Полиция ищет преступников.

Ранее вандал погнул штык винтовки у памятника «Они сражались за Родину» на Фрунзенской набережной. Памятник стоит у здания Минобороны России. Он состоит из пяти бронзовых фигур героев одноименного фильма. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что это мемориал посвященный «людям, которые увековечили подвиг наших воинов и нашей страны в кино».

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