Снежный покров в Москве достиг максимума с начала зимы

На столичной метеостанции на ВДНХ утром в четверг, 9 января, высота снежного покрова достигла максимального значения с начала зимнего сезона — шесть сантиметров. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в метеобюро Москвы и области.

«Прежнее максимальное значение нынешней зимы было зафиксировано 5 декабря — четыре сантиметра», — сообщили там. Синоптики отмечают, что в течение ближайших выходных высота снежного покрова может вырасти, если мороз будет слабым.

7 января сообщалось, что жителей Москвы в первый рабочий день после праздников ожидает «неласковая погода». 9 января ветер будет порывистый 12-17 метров в секунду, рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в городе повысится температура воздуха и станет выше нормы на девять градусов. Синоптик отметил, что в первый рабочий день будет оттепель — ночью прогнозируется до минус двух градусов, днем до плюс двух градусов. Москвичи также смогут наблюдать мокрый снег, гололедицу и возможное оледенение на проводах 9 января, заключил он.

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