Снять квартиру в Москве стало сложнее из-за привередливых владельцев. Доля отказов в аренде жилья зимой 2021-2022 года выросла до 62 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу объявлений ЦИАН.

По данным источника, рост требований со стороны арендодателей связан со скачком спроса на съемное жилье, который случился осенью 2021 года и был вызван возвращением сотрудников в офисы и началом учебного года в очном режиме. В этот период доля отказов увеличилась до 64 процентов — заселиться в понравившуюся квартиру мог лишь каждый третий кандидат.

Аналитики отмечают, что собственники квартир продолжают отказывать арендаторам по гендерным, возрастным или национальным признакам, семейному положению и составу. Это происходит из-за опасений за свое имущество и боязни неуплат за жилье. При этом в объявлении не все арендодатели четко указывают критерии для кандидатов в объявлении — некоторые сообщают об ограничениях уже при просмотре квартиры, добавили эксперты.

Исследования рынка недвижимости показали, что наименее требовательными столичные арендодатели были во время карантина весной и летом 2020 года, тогда отказы получали лишь треть потенциальных квартирантов. Около 48 процентов владельцев допускали к заселению семьи с детьми и животным.

В 2021 году средние ставки долгосрочной аренды квартир в Москве рекордно выросли. Съемные однокомнатные квартиры подорожали на 23 процента, а двухкомнатные — на 26. Наиболее высокие ставки за жилье отмечались в сентябре и октябре прошлого года, заключили аналитики.

Ранее, в декабре прошлого года, были названы наиболее нетолерантные районы Москвы по сдаче квартир в аренду.