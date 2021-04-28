Со здания завода в Москве пропал портрет Сталина

Портрет Иосифа Сталина с надписью «Спасибо деду за победу» пропал с мозаичного панно здания на Щербаковской улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Уточняется, что собственник здания решил демонтировать объект из-за недовольства местных жителей, которые пожаловались, что баннер перекрыл мозаичное панно «Наука» на стене дома №53.

Портрет установили 22 апреля на здании завода «Сапфир» в рамках подготовки к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. После возмущения москвичей его хотели перевесить в другое место, а куда именно, не уточнялось.

Ранее в апреле сообщалось, что в московском метро у 58-летнего врача Александра Бекетова украли прибор GE Logiq E стоимостью свыше миллиона рублей, который используется как портативный аппарат УЗИ. Инцидент произошел на станции метро «Динамо», рядом с которой, как рассказал врач, он проходил курс массажа.

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