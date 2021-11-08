Собака в защитной маске в продуктовом магазине возмутила россиян

Пользователи сети возмутились действиями женщины. Некоторые подписчики указали на ее некорректное поведение по отношению к своему животному, другие отметили, что на самой женщине защитной маски не надето. «На самой-то маску даже через закрывающие лицо кубики не видно», «Зачем брать в магазин хозяйку? Чтобы она возила в коляске и одевала собачонку», «Зачем животное мучать? Или это для того, чтобы поиздеваться нам сотрудниками магазина?» — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичка поделилась воспоминаниями об эпохе дефицита и разозлила россиян. По словам автора топика, в то время на полках магазинов «не было ничего»: ни продуктов питания, ни одежды. Юзеры не согласились с этим утверждением.