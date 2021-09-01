Собянин анонсировал скорое появление 5G в метро Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорое появление сети 5G в метрополитене столицы. Технология уже тестируется в некоторых районах, написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Собянин пообещал, что 5G скоро появится в метро. Он отметил, что власти Москвы работают и над другими проектами.

«Город буквально пронизан современными электронными технологиями, и эта работа на службе москвичам постоянно совершенствуется», — подчеркнул мэр столицы.

Так, искусственный интеллект поддерживает систему принятия решений в медицине, а все данные пациентов с его помощью хранятся в единой электронной карте. Собянин добавил, что Москва всегда «находится в диалоге» со своими жителями: 90 процентов времени горожан окружают электронные сервисы.

«С точки зрения технологической готовности и развитости электронных сервисов, Москва в мировых лидерах: хороший охват, быстрый интернет и широкая доступность», — заключил он.

25 мая Собянин сообщил, что в Москве запустили большой проект по проникновению 5G в метро. Мэр столицы рассказал, что в городе существует восемь полигонов для тестирования сетей пятого поколения связи.