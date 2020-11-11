Собянин назвал число переболевших COVID-19 москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал число москвичей, переболевших COVID-19 с начала пандемии. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

По его оценкам, в столице за все время распространения новой инфекции заразились 2,5-3 миллиона жителей. «Это большая цифра, но этого еще недостаточно для того, чтобы создать устойчивую прослойку, которая бы гасила развитие пандемии», — пояснил градоначальник.

Собянин напомнил, что весной, когда началось массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу, доля москвичей с иммунитетом составляла от 20 до 25 процентов. Однако люди не переставали заражаться вирусом и летом, а осенью случился подъем заболеваемости COVID-19.

Ранее мэр заявил, что столица выйдет из пика по коронавирусу через несколько месяцев. Власти Москвы не считают необходимым менять стратегию развития города из-за пандемии.

В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в столице достигло 485 545. За все время в городе вылечились 350 746 пациентов. Умерли с начала пандемии 7052 человека.

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