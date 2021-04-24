Собянин назвал сроки завершения тоннелей на БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки завершения всех тоннелей на Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующий пост он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Завершаем в целом проходческие работы, в этом году достроим все тоннели на Большом кольце», — написал мэр. Собянин отметил, что на данный момент началось строительство последнего двухпутного тоннеля на БКЛ между «Печатниками» и «Нагатинским затоном».

Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая для проведения работ по строительству БКЛ закроют участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Из-за этого будет ограничено движение на юго-востоке Москвы.

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