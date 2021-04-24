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Собянин назвал сроки завершения тоннелей на БКЛ
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки завершения всех тоннелей на Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующий пост он написал на своей странице во «ВКонтакте».
«Завершаем в целом проходческие работы, в этом году достроим все тоннели на Большом кольце», — написал мэр. Собянин отметил, что на данный момент началось строительство последнего двухпутного тоннеля на БКЛ между «Печатниками» и «Нагатинским затоном».
Ранее сообщалось, что с 1 по 23 мая для проведения работ по строительству БКЛ закроют участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Из-за этого будет ограничено движение на юго-востоке Москвы.
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