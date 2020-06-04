Собянин назвал сумму не уплаченных москвичами налогов

В бюджете Москвы не хватает около 500 миллиардов рублей налогов, которые не заплатили горожане. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Если прогнозировать до конца года наши расходы, мы видим, что около 250 миллиардов рублей — это будут новые расходы, которые мы не предполагали, которые пойдут на поддержку бизнеса, граждан и на борьбу с COVID-19», — сказал Собянин. Таким образом, отметил градоначальник, Москве не миновать огромной разницы (750 миллиардов рублей) между тем, что планировали власти, и тем, что вышло по планам в связи с коронавирусом.

По словам мэра, в скором времени обязательства горожан будут требоваться в более жесткой форме, чтобы восполнить бюджет. Собянин также заявил, что возможен вариант уступок и финансовых перерасчетов, чтобы горожане быстрее справились с задолженностями. При этом останавливать основные городские стройки власти не собираются — это касается метрополитена и программы реновации жилья.

1 июня стало известно, что мэр Москвы внес изменения в закон о торговой деятельности в городе, по которому теперь нельзя торговать алкоголем в барах площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Кроме того, такие мини-бары нельзя размещать не только в жилых домах, но и в пристройках, а также на прилегающих к ним территориях.

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