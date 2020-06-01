Собянин запретил продажу алкоголя в жилых домах

Мэр Москвы Сергей Собянин внес изменения в закон о торговой деятельности в городе. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.

Так, закон запрещает продажу алкоголя в барах площадью менее 20 квадратных метров, расположенных в жилых домах. Определение площади зала будет проводиться в соответствии с федеральных законодательством. Такие мини-бары нельзя размещать не только в жилых домах, но и в пристройках, а также на прилегающих к ним территориях.

Ранее, в мае, стало известно, что в Москве появится экспериментальное приложение «Мобильный идентификатор», благодаря которому горожане смогут приобрести в том числе алкоголь. Теперь в магазине москвичи будут показывать только фото и возраст, остальные данные будут скрыты. Набор предоставляемых данных из мобильного приложения станет зависеть от желаний и целей горожан, то есть можно показывать только часть информации в паспорте, чтобы обезопаситься.

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