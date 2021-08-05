Собянин обсудил с москвичами доступность школ и детских садов

По его словам, в более «старых» районах столицы эти проблемы практически решены. Однако в кварталах новостроек вопрос организации инфраструктуры стоит более остро — часто люди заезжают в дом, а детский сад поблизости еще не построен.

Собянин уточнил, что власти стараются не допускать подобных ситуаций, наказывая недобросовестных инвесторов. Так, люди, срывающие исполнение обязательств по строительству социальной инфраструктуры больше не будут работать в городе.

Ранее столичный мэр заявил, что районы за пределами Третьего транспортного кольца по привычке называют «спальными», хотя это выражение уже устарело, поскольку там есть все необходимое для повседневной жизни и организации отдыха. По его словам, конечной целью является создание в каждом районе комфортной среды для жизни, отдыха и работы недалеко от дома.

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