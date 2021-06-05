Собянин обсудил с москвичами философию развития столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин обсудил с жителями северо-востока столицы философию развития города. Об этом он сообщил в своем блоге.

«Москва — самый большой город Европы и один из крупнейших городов мира. Мы встроены во весь мир», — написал Собянин. Он также выразил мнение, что если город не может конкурировать с другими мировыми городами, то начинает терять свое будущее.

«Поэтому мы просто обязаны быть лучше других», — заключил мэр. Кроме того, он опубликовал видео своего выступления.

Ранее Собянин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что власти столицы выстраивают новую парадигму города, делая из нее «город любви». Мэр назвал этот процесс похожим на строительство коммунизма во времена СССР, когда людьми двигали идея и желание.

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