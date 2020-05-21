Собянин объявил о начале первого этапа снятия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. Он заявил об этом в четверг, 21 мая, в собственном блоге.

По его словам, начиная с 25 мая будут вновь открыты 88 филиалов МФЦ, но пока горожане должны предварительно записываться на портале mos.ru, чтобы посетить их. Собянин также подчеркнул важность соблюдения масочного режима: надевать перчатки, защитные маски и не приближаться друг к другу ближе, чем на полтора метра.

Кроме того, возобновят работу каршеринговые компании. Уточняется, что пока краткосрочный прокат автомобиля невозможен — можно оформить аренду на пять дней. При этом клиент обязан иметь с собой цифровой пропуск для передвижения по городу, заявил Собянин.

По мнению мэра Москвы, пока не пришло время снимать режим самоизоляции. Он посоветовал работникам, которые ранее перешли на удаленку, начать выезжать в офисы компаний как можно позже. Градоначальник также рассказал, что с 27 мая все электронные разрешения, оформленные в других регионах, в том числе в Подмосковье, будут недействительны — чтобы передвигаться по Москве, важно иметь именно столичный пропуск.

«Эти ограничения нарушили нормальную жизнь миллионов людей, но в итоге оказались не напрасными. Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии», — отметил Собянин и добавил, что «появилась надежда на приближающееся окончание пандемии».

Мэр Москвы напомнил, что использовать средства индивидуальной защиты надо не только в магазинах, такси и поликлиниках, но и в метро, на вокзалах, в поездах и на пешеходных переходах.

По состоянию на 21 мая в Москве выявлено 2913 новых случаев заражения коронавирусом. За все время общее число инфицированных достигло 155 219. В Подмосковье насчитывается всего 30 983 зафиксированных случаев COVID-19.

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