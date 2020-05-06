Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в столице. Его слова приводит агентство «Москва».

Градоначальник уточнил, что в течение последних двух недель в городе не растет число госпитализированных с коронавирусом. Кроме того, не растет число тяжелобольных, состояние которых требует стационарного лечения.

«Динамика, которую мы видим по росту выявляемости, она напрямую не свидетельствует о росте заболеваемости. Она свидетельствует о большом количестве тестов и выявляемости заболевших», — отметил Собянин. По его словам, в Москве создана мощная система компьютерной томографии для исследования граждан на предмет заболевания пневмонией, в том числе вызванной коронавирусом.

За последние сутки, с 5 по 6 мая, в Москве выявили 5858 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице с начала эпидемии насчитывается около 86 тысяч заболевших COVID-19. Общее число выздоровевших в Москве — 8458, из них 588 были выписаны за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в столице 866 человек, за сутки скончались от осложнений 50 инфицированных.

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