Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве

В Москве за последние сутки зафиксировали 5858 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице с начала эпидемии насчитывается около 86 тысяч заболевших COVID-19. Обновленная статистика опубликована в среду, 6 мая, на сайте стопкоронавирус.рф.

Общее число выздоровевших в Москве — 8458, из них 588 были выписаны за прошедшие 24 часа. Умерли с начала эпидемии в столице 866 человек, за сутки скончались от осложнений 50 инфицированных.

В Московской области насчитывается 829 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших в регионе составляет 16 590. Кроме того, известно о 611 выздоровевших, а также о 141 летальном исходе.

В России всего выявлено 165 929 зараженных коронавирусом, за последние 24 часа число заболевших COVID-19 увеличилось на 10 559. 21 327 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Умерли 1537 человек.

По состоянию на 5 мая всего в Москве число инфицированных достигло 80 115, из них выздоровевших — 7870, умерших — 816. На территории России насчитывалось 155 тысяч человек с подтвержденным диагнозом.

4 мая сообщалось, что москвичи нашли способ выйти на улицу, не нарушая при этом режим самоизоляции, — они отправились гулять по крышам жилых домов.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!