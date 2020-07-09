Собянин объявил об отмене ограничительных мер в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 июля в столице будут отменены все оставшиеся ограничительные меры, введенные из-за борьбы с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован в четверг, 9 июля, на сайте mos.ru.

По этому указу, в Москве останется только запрет на массовые мероприятия. Между тем 13 июля откроются детские лагеря и развлекательные центры. Образовательные учреждения возобновят деятельность в очном режиме.

Отмечается, что возобновление программы «Московское долголетие» власти отложили до 1 августа. Пока в рамках этого проекта люди будут встречаться только на открытом пространстве. Кроме того, с 1 августа число зрителей спортивных соревнований вырастет с 10 процентов от максимальной вместимости до 50 процентов.

Однако сохраняется масочный режим в общественном транспорте, в том числе в такси. Необходимо продолжать соблюдение социальной дистанции в Москве, в частности в кальянных, кафе и ресторанах.

Работодатели будут продолжать измерять температуру сотрудников, а также тестировать персонал на наличие в организме коронавирусной инфекции.

25 июня сообщалось, что возобновление массовых мероприятий власти решили отложить. «Конечно, хочется вернуться к нашим фестивальным площадкам, к ярким городским фестивалям, потому что полноценная городская жизнь сегодня уже плохо представляется без этого. Но, на мой взгляд, пока это еще рано делать», — сказал Собянин.

9 июня был отменен режим самоизоляции, и москвичам разрешили выйти в парки и скверы, также открылись салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе и зоопарки. 23 июня постепенно стали открываться рестораны и фитнес-залы, закрытые весной из-за распространения коронавирусной инфекции.

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