Собянин оценил идею платного въезда в центр Москвы

Экологическая ситуация в Москве улучшается, и платный въезд в центр столицы пока не планируется. Таким образом мэр города Сергей Собянин оценил в интервью ТАСС соответствующую идею.

По словам Собянина, автомобилисты и так меняют транспорт на более экологичный. «Мы, конечно, показываем свой пример. Смотрите, какое развитие получили пригородные электрички, которые по своему качеству, количеству и скорости становятся совсем другие», — отметил столичный градоначальник.

Мэр Москвы также рассказал, что со следующего года город переходит к замене основного парка обычных дизельных автобусов. До 2030 года этот вид транспорта планируется полностью заместить электробусами. «Мы в этом плане впереди планеты всей. Это очень важно, потому что для москвичей очень важна экология», — добавил Собянин.

В июне в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили, что за время самоизоляции, введенной из-за распространения коронавируса, столица очистилась от загрязнений в воздухе. По сравнению с весной 2019 года, было зафиксировано на 60 процентов меньше загрязняющих веществ.

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