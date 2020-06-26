Москва очистилась за время самоизоляции

За время самоизоляции Москва очистилась от загрязнений в воздухе. По сравнению с весной 2019-го, сейчас зафиксировано на 60 процентов меньше загрязняющих веществ. Об этом в пятницу, 26 июня, заявили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, передает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что режим самоизоляции значительно повлиял на экологию столицы. «Данный период характеризовался существенным снижением количества автомобильного транспорта на городских магистралях, что сказалось на улучшении экологической ситуации», — рассказали в департаменте.

По итогам мониторинга атмосферы вблизи автотрасс выяснилось, что в апреле и мае концентрация загрязнений в воздухе была намного ниже привычной нормы. В частности, в жилых кварталах количество оксида углерода стало меньше в 1,4 раза, диоксида азота — в 1,8 раза, диоксида серы — в 2,1 раза, оксида азота — в 2,2 раза, а взвешенных веществ РМ10 — в 1,6 раза.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что по Москве концентрации оксида углерода оказались ниже на 12 процентов, диоксида азота — на 30 процентов, оксида азота — на 25 процентов и диоксида серы — на 36 процентов.

Накануне стало известно, что в Москве зафиксирован повышенный индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс). По словам синоптиков, сейчас есть вероятность обжечься, так как солнце очень высокое и опасное. «Берегите себя! Максимальное значение УФ-индекса находится в пределах от 6 до 8», — заявили они.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин также заявил, что экологическая ситуация в столице улучшилась. За прошедшие десять лет концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере снизилась в 1,3-2,3 раза.

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