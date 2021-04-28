В Подмосковье приготовились к росту заболеваемости коронавирусом на майских

В больницах Подмосковья приготовят резервные койки для больных коронавирусом на случай роста распространения инфекции в майские праздники. Соответствующее заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 1», его цитирует РИА Новости.

«Мы готовим резервные койки, если, не дай бог, вот на эти праздники что-то там будет, какой-то взрыв. Мы должны быть готовы, система должна быть готова», — сказал он, подчеркнув, что власти региона несут за это ответственность.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с вирусом в столице в последние недели стала ухудшаться. В связи с этим он объявил программу по стимулированию вакцинации среди пожилых людей.

Теперь сделавшим прививку москвичам старше 60 лет дадут подарочные карты на одну тысячу рублей или промокод на такую же сумму в рамках программы «Миллион призов».

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