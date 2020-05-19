Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» оценил жизнь горожан в режиме самоизоляции и высказался о борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, в конце следующей недели будут приняты решения по ослаблению ограничений в Москве. Кроме того, поскольку позволяет ситуация, МФЦ откроются с понедельника, 25 мая. Собянин также отметил, что парикмахерские и салоны красоты не будут открыты в ближайшее время.

«В середине мая мы ждали пика по коронавирусу и думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся», — заявил градоначальник и сказал, что это во многом заслуга москвичей. Собянин заявил, что борьба с коронавирусом продолжается, рост числа зараженных показывает, что рано снимать режим самоизоляции. «Надо пожить, понять, что будет происходить с заболеваемостью, с заполнением больниц. Сказать, что мы победили коронавирус, было бы безответственным заявлением», — отметил он.

«В середине мая мы ждали пика по коронавирусу и думали, что медицина не выдержит, но прогноз не сбылся», — заявил градоначальник и добавил, что это во многом заслуга москвичей.

По состоянию на 19 мая в Москве выявлено 3545 новых случаев заражения коронавирусом. За все время в столице зафиксировали 149 607 инфицированных; 31 496 человек вылечились, 1651 скончался от осложнений.

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