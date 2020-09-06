Собянин оценил слухи о новом карантине в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил сообщения о введении нового карантина в столице, призвав граждан не верить слухам. При этом градоначальник подчеркнул, что власти города готовы и к критическому развитию событий. Об этом он рассказал в интервью «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«Нас всегда чем-то пугают, в этом наша жизнь. Нам надо фильтровать этот поток всяких слухов и домыслов и жить реальной жизнью. Возникнет какая-то критическая ситуация, будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить "ужас-ужас" не стоит. Давайте будем более оптимистичными», — объяснил мэр.

Ранее, в августе, мэр столицы заявил, что проблема с коронавирусом сохранится в городе до начала вакцинации. Он отметил, что до этого еще далеко, объяснив, что, несмотря на завершенную регистрацию препарата, он будет проходить дальнейшие исследования.

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