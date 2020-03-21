В московском метро начали обеззараживать тоннели

Сотрудники московского метрополитена начали обеззараживать тоннели. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как отмечается, для дезинфекции используется раствор средства под названием «Трилокс» с антимикробным и противовирусным действием. С его помощью девять специальных машин в ночное время опрыскивают тоннели. В зависимости от особенностей линий за ночь машины успевают обработать от 22 до 36 километров путей.

Кроме того, обработке подвергаются все административные помещения столичной подземки, а также зоны, куда имеют доступ пассажиры.

Ранее сообщалось, что число поездок на метро и Московском центральном кольце (МЦК) с 2 по 19 марта снизилось на 30 процентов на фоне распространения коронавируса. Сильнее всего пассажиропоток упал среди школьников и студентов — их в подземке стало на 60 процентов меньше.

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