Собянин похвалил москвичей за ответственное отношение к санитарным мерам против коронавируса. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам мэра, жители столицы стали очень ответственно относиться к выполнению мер санитарной защиты. «Люди понимают, что происходит в городе, и адекватно реагируют», — добавил он.

Собянин отметил, что посещение массовых мест снижается как из-за ограничений, так и потому что люди начали вести себя осторожнее.

16 июля Сергей Собянин заявил, что обязательная система QR-кодов для посещения столичных кафе и ресторанов будет отменена с 19 июля. Собянин также поблагодарил московских рестораторов за помощь в борьбе с распространением коронавируса и подчеркнул, что с помощью системы QR-кодов была выполнена задача по стимулированию вакцинации в столице.

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