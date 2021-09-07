Собянин пообещал москвичам не держать столицу в состоянии ужаса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио «Комсомольская правда» пообещал, что не будет держать город в состоянии ожидания какого-то ужаса, поскольку ожидание принесет еще больший вред, чем пандемия коронавируса.

По словам градоначальника, как только происходит уровень снижения заболеваемости коронавирусом, власти начинают ослаблять ограничения для того, «чтобы люди могли вздохнуть свободной грудью, пообщаться, походить по городу, вернуться к нормальной жизни».

Собянин подчеркнул, что психологически иногда такие состояния ведут к еще большей смертности и большей болезненности. Он также добавил, что в ближайшее время каких-либо новых ограничений в Москве не планируется.

Ранее в сентябре Собянин напомнил москвичам, перенесшим коронавирус, о возможности пройти расширенную диспансеризацию. Он отметил, что обследоваться по целому ряду направлений можно в 45 павильонах, расположенных в столице.

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