Собянин порассуждал о появлении водоробусов на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, когда на улицах столицы могут появиться водоробусы — автобусы с водородным двигателем — в беседе с «Комсомольской правдой».

«Что касается водородных двигателей, дай бог, если они когда-то появятся. Это будет классно. Пока там идут эксперименты, мы в них участвуем», — сказал мэр. Он отметил, что пробный водородный автобус будет готов в этом году, однако для промышленного массового образца есть «много работы».

При этом самыми эффективными с точки зрения экологии остаются электробусы, считает Собянин. «Прекрасная машина. А было огромное количество скептиков, которые говорили, что у нас холодный город, что это все ерунда и так далее», — поделился он.

По его словам, на данный момент на улицах Москвы есть уже почти тысяча электробусов. Мэр подчеркнул, что они отработали «не одну зиму и показали себя нормально». При этом каждый год эффективность батарей увеличивается, продолжительность работы растет, себестоимость уменьшается. «Мы видим, что это перспективная история», — заключил Собянин.

3 сентября водоробус на эвакуаторе заметили на одной из дорог Подмосковья. Его везли на выставку «Комтранс-2021». Испытания автобуса на водородном топливе завершатся к 2023 году.

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