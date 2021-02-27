Собянин предложил закрыть тему памятника на Лубянке

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил закрыть тему об установке памятника на Лубянке и остановить голосование за выбор кандидата для него. Об этом говорится в сообщении на его сайте.

Собянин указал, что после двух дней с небольшим отрывом «побеждали сторонники Александра Невского», но при этом очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам и голосование «больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов». По мнению мэра, Лубянской площади «необходима архитектурная доминанта, на роль которой лучше всего подходит памятник человеку или событию, оставившему яркий след в истории Отечества».

Он добавил, что разные точки зрения на историю неизбежны, но памятники должны укреплять, а не раскалывать общество. «Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — написал он, поблагодарив всех участников дискуссии.

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось в четверг, 25 февраля, в 10.00 и должно было продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Как следует из данных на портале «Активный гражданин», за памятник князю проголосовали 55 процентов горожан.

Вернуть памятник советскому политическому деятелю Феликсу Дзержинскому на площадь в центре города, перед бывшим зданием КГБ, ранее предложил ряд общественных деятелей. Среди них — Дмитрий Пучков (Гоблин), Леся Рябцева, Захар Прилепин и другие. Они подписали соответствующее обращение к мэрии Москвы. С инициативой узнать мнение горожан выступила Общественная палата города Москвы. Эксперты считают, что Лубянке нужна архитектурная доминанта. В разное время площадь украшали фонтан, памятник и временные композиции.

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