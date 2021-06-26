Собянин призвал ходить в кафе только привитых москвичей

Москвичам следует ходить в кафе и рестораны только после прививки от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова в субботу, 26 июня, приводит РИА Новости.

Он призвал появляться в общепите только защищенных жителей столицы. Под этим выражением мэр Москвы имел в виду прививку. ПЦР-тест, как отметил градоначальник, подобной защитой не является.

Начиная с 28 июня посещать заведения общепита в Москве имеют возможность только привитые от COVID-19 граждане, либо переболевшие в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Наличие защиты надо подтвердить специальным QR-кодом.

За 25 июня в Москве было выявлено 8457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1776 человек.

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