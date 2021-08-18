Собянин призвал москвичей к осторожности из-за непогоды

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей быть осторожнее и беречь детей из-за надвигающейся на столицу непогоды. Обращение к горожанам он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Собянин предупредил, что скоро в Москве ожидается шквалистый ветер до 25 метров в секунду, дождь, град и гроза. Мэр подчеркнул, что непогода накроет город в ближайшие часы.

Московский зоопарк уже сообщил на своей странице в Instagram, что временно закрывается из-за обещанного шторма. Всех посетителей попросили покинуть территорию до 16:00.

Ранее пресс-служба МЧС по столице сообщила, что с 16:00 среды, 18 августа, по 10:00 четверга, 19 августа, город накроет непогода. Тем, кто за рулем, порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию на дорогах. Автовладельцев призвали не парковать транспорт у шатких конструкций и деревьев. Родителям напомнили, что не нужно оставлять детей на улице без присмотра. В ночь на 19 августа температура воздуха упадет до 17 градусов тепла.

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