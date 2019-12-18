Собянин призвал москвичей не плакать из-за сноса кинотеатра «Соловей»

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не расстраиваться из-за сноса киноцентра «Соловей» на Красной Пресне. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос о возможности сохранить кинотеатр, столичный градоначальник заявил, что «плакать там не о чем». По его словам, в помещении царили грязь и антисанитария, а кресла в кинозалах были просиженные и дырявые. Однако опаснее всего было то, что владельцы «Соловья» «из больших залов нарезали клетушки, из которых выбежать в случае пожара было невозможно». При этом Собянин напомнил о трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где в результате пожара 25 марта 2018 года погибли 60 человек.

Столичный мэр отметил, что на киноцентр неоднократно писали жалобы прокуратура и МЧС. «Если бы не было инвестора, надо было нам самим закрывать и сносить этот объект», — пояснил он, добавив, что в случае расторжения договора с инвестором мэрии пришлось бы выплатить девять миллиардов рублей. Тем не менее московские власти попросили сохранить кинопоказ в новом здании.

2 декабря в Москве начался снос кинотеатра, за день до этого в «Соловье» прошел последний киносеанс. Отмечалось, что владельцы не успели вывезти оборудование из кинотеатра, и в нем начали орудовать мародеры.

Киноцентр «Соловей» на 24 зала был построен в 1989 году на Дружинниковской улице. Разрешение на снос собственник здания получил в октябре 2018 года, на его месте планируется построить гостиницу и деловой центр. Горожане выступали против закрытия кинотеатра, однако спасти его не удалось.

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