Собянин призвал сохранить строгие ограничительные меры в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице необходимо сохранить строгие ограничительные меры по санитарной изоляции, масочному режиму и пропускам. Об этом в пятницу, 22 мая, он рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает «Интерфакс».

«Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, тем не менее, мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничений, требований по масочному режиму, по отношению к гражданам, населению», — отметил мэр.

По его мнению, нужно также сохранить жесткие требования по работе предприятий: они должны будут соблюдать все санитарные требования. Таким образом, заверил Собянин, удастся не ухудшить ситуацию и со временем «стабилизировать жизнь мегаполиса»

Накануне мэр объявил о начале первого этапа смягчения ограничений, введенных в связи с борьбой с коронавирусной инфекцией. По его словам, начиная с 25 мая будут вновь открыты 88 филиалов МФЦ, но пока горожане должны предварительно записываться на портале mos.ru, чтобы посетить их. Собянин также подчеркнул важность соблюдения масочного режима: надевать перчатки, защитные маски и не приближаться друг к другу ближе чем на полтора метра.

Мэр Москвы подчеркнул, что пока не пришло время снимать режим самоизоляции. Он посоветовал работникам, которые ранее перешли на удаленку, начать выезжать в офисы компаний как можно позже.

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