Собянин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Ухудшение эпидемиологической обстановки в столице связано сразу с несколькими сезонными факторами. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на комментарий мэра Москвы Сергея Собянина в эфире телеканала «Россия 1».

«Осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы», — перечислил он причины роста заболеваемости COVID-19. Собянин призвал москвичей беречь себя, свое здоровье, а также соблюдать санитарные нормы.

Ранее в Москве начали применять новый способ лечения коронавируса у беременных женщин. Врачи стали использовать препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Новый метод помогает быстро улучшить состояние пациенток. В настоящее время данный вид терапии используют на базе городской клинической больницы №15 имени Филатова, а также городской клинической больницы №52.

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