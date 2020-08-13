Собянин прокомментировал слухи о новом режиме самоизоляции с 15 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал возможность повторного введения режима самоизоляции в столице с 15 сентября, назвав соответствующую информацию слухами. Об этом в четверг, 13 августа, он рассказал в эфире «Россия 24», передает РИА Новости.

«По поводу 15 сентября — эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил — никаких планов на этот счет нет», — подчеркнул градоначальник.

Ранее Собянин рассказал об испытываемых москвичами сложностях после снятия ограничений, введенных из-за борьбы с коронавирусом. По его словам, горожане еще какое-то время будут психологически восстанавливаться и «выходить» из режима самоизоляции.

9 июня в столице был отменен режим самоизоляции, москвичам разрешили выйти в парки и скверы, также открылись салоны красоты. 16 июня возобновили работу летние веранды ресторанов и кафе и зоопарки. С 23 июня постепенно стали открываться рестораны и фитнес-залы, закрытые весной из-за распространения коронавирусной инфекции.

В Москве за минувшие сутки выявили 692 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, с начала эпидемии в столице заразились 250 303 человека. За сутки зарегистрировано 11 смертей, 787 человек полностью излечились. За все время распространения инфекции умерли 4622 инфицированных, вылечились — 193 473.

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