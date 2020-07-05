Собянин раскрыл потраченную на развитие Новой Москвы сумму

Власти Москвы потратили за 8 лет около 300 миллиардов рублей на развитие Новой Москвы. Суммы раскрыл столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», пишут РИА Новости.

Кроме того, по словам градоначальника, бизнес вложил еще больше — один триллион 200 миллиардов.

За эти годы было построена восемь станций метро, более 200 километров дорог, десятки школ, детсадов, поликлиник и больниц.

Ранее Собянин рассказал, что в июле 2012 года к Москве были присоединены новые территории площадью 148 тысяч гектаров, и город стал в 2,5 раза больше. По словам градоначальника, на карте 2011 года Москва представляет собой большой овал, ограниченный МКАД с небольшими вкраплениями территории за пределами кольца, однако реальный город давно вышел за пределы административных границ российской столицы.

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