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Собянин раскрыл сроки запуска МЦД

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Первые линии Московских центральных диаметров (МЦД) запустят до конца ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«До конца ноября откроем первые линии МЦД», — написал он.

Также Собянин опубликовал ссылку на обновленный сайт московского метро, где можно рассчитать стоимость поездки с учетом диаметров. По словам мэра, пересадка на МЦК и метро по карте «Тройка» будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что минимальная стоимость разовой поездки на МЦД в центре столицы будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта по карте «Тройка», то есть 38 рублям.

Протяженность МЦД-1 составит 52 километра, МЦД-2 — 80 километров. К концу 2024 года планируется запуск еще трех маршрутов МЦД — Зеленоград — Раменское, Апрелевка — Железнодорожный и Пушкино — Домодедово.

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