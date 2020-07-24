Собянин рассказал о ежегодно очищающейся Москве

Собянин выразил уверенность, что такая тенденция сохранится в ближайшие годы. Как добавил мэр, важно предъявлять жесткие требования к охране природы в столице, чтобы соблюдался соответствующий уход, а также чтобы ученые смотрели за соблюдением экологических требований к определенным территориям. Кроме того, глава города считает нужным организовать детские и спортивные площадки, а также пешеходные экологические тропы.

Помимо этого, он выступил за создание пикниковых точек, чтобы избежать неорганизованных мест для жарки шашлыков.

В июне пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщила, что за время самоизоляции город очистился от загрязнений в воздухе. По сравнению с весной 2019-го, сейчас зафиксировано на 60 процентов меньше загрязняющих веществ. «Данный период характеризовался существенным снижением количества автомобильного транспорта на городских магистралях, что сказалось на улучшении экологической ситуации», — рассказали в департаменте.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!