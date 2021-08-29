Собянин рассказал о перспективах нового учебного года

Большая часть московских педагогов и учителей привилась от COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью Сергея Собянина телеканалу «Россия-1» о перспективах нового учебного года.

Мэр отметил, что благодаря массовой вакцинации учебный год может пройти в нормальном режиме. Также градоначальник подчеркнул, что московские школьники достойно справились с экзаменами во время дистанционного обучения. По словам Собянина, это говорит о «высоком уровне» столичного образования.

Мэр добавил, что за лето произошло обновление Московской электронной школы — там появился новый электронный дневник, журнал, портфолио и персональная настройка траектории учебы. Стала возможна дополнительная загрузка образовательного контента с частных платформ.

Ранее Собянин обсудил со столичными активистами доступность детских школ и садов в Москве. Мэр отметил, что особенно остро этот вопрос стоит в кварталах новостроек. Градоначальник уточнил, что власти наказывают недобросовестных инвесторов, которые срывают сроки строительства образовательных учреждений.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!