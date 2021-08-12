Собянин рассказал о праздновании Дня города в Москве

День города в этом году пройдет в Москве 11 и 12 сентября, а все мероприятия будут проведены с учетом эпидемиологической ситуации, как и в прошлом году. Об этом мэр Сергей Собянин написал в четверг, 12 августа на своей странице в Twetter.

«Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан», — подчеркнул глава города.

Ранее Собянин рассказал о новых парковых зонах на юго-западе Москвы. Речь идет о районах Обручевский, Зюзино, Гагаринский, Академический, Коньково, Теплый Стан, Ясенево, Северное и Южное Бутово. Собянин подчеркнул, что реализация проектов «идет полным ходом», а некоторые из них уже готовы.

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